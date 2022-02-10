Москва, , 08:24 — REGNUM Цена на нефть марки Brent на Московской бирже 9 февраля снова повышалась, хотя не слишком быстрыми темпами. К вечеру эталонная марка торговалась опять вблизи $92 за баррель, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Добыча нефти Lekkiesmedia.com

Коммерческие запасы нефти за неделю, по данным минэнерго США, упали на 4,76 млн баррелей, хотя аналитики прогнозировали небольшое повышение запасов (на 369 тыс. баррелей).

На вечерних торгах эта новость стала снова оказывать положительное влияние на нефтяные котировки.

Также американское минэнерго сообщило о росте добычи нефти в США в феврале с 11,5 до 11,6 млн баррелей в сутки, а на 2023 год ведомство прогнозирует рост добычи нефти в США не менее, чем до 12 млн б/с.

Однако беспокойств у рынка эти прогнозы не вызвали, по-видимому, из-за энергетического кризиса и высокого спроса на нефть.

Сегодня, 10 февраля, мировые цены на нефть демонстрируют положительную динамику. Котировки нефти Brent повысились на $0,8, до $91,55 за баррель, нефти марки WTI — на $0,3, до $89,66 за баррель.

В краткосрочном периоде цена Brent торгуется вблизи локального уровня сопротивления в $93. С этого уровня возможна коррекция, после которой нефть снова будет готова расти.

На сегодняшний день ожидается сохранение коридора по цене Brent в $89,90−92 за баррель.

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