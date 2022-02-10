Москва, 10 февраля, 2022, 09:31 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что от Соединенных Штатов и НАТО необходимо добиваться исчерпывающих гарантий безопасности для РФ. Об этом говорится в обращении к сотрудникам и ветеранам Министерства иностранных дел Российской Федерации, передаёт сайт Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Обстановка в мире становится все более турбулентной и напряженной. Это, безусловно, требует дополнительных настойчивых усилий по обеспечению стратегической стабильности и противодействию возникающим угрозам и вызовам, в первую очередь — добиваясь получения от США и их натовских союзников исчерпывающих, юридически закрепленных гарантий безопасности нашей страны», — заявил президент.

Работа по построению «справедливого и стабильного многополярного миропорядка» является актуальной, подчеркнул российский лидер.

«Конечно, в полной мере сохраняет свою актуальность последовательная, системная работа по упрочению верховенства международного права и центральной координирующей роли ООН, по построению справедливого и стабильного многополярного миропорядка», — заключил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2021 года МИД РФ опубликовал проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения с НАТО о мерах обеспечения безопасности. В январе текущего года консультации по этим вопросам прошли в Женеве, Брюсселе и Вене.

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В конце января США и Североатлантический альянс передали российской стороне письменные ответы на эти предложения. Как заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, российская сторона анализирует предложения США по безопасности, такая информация продолжает поступать. В Москве серьёзно восприняли ряд встречных предложений американской стороны по гарантиям безопасности.