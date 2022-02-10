Воронеж, 10 февраля, 2022, 09:31 — ИА Регнум. Руководители двух театров Воронежа выступили резко против антиковидных ограничений, которые коснулись и культуры. Художественный руководитель Камерного театры Михаил Бычков раскритиковал решение властей, а худрук Никитинского театра Ирина Алексеева и вовсе заявила, что с 10 февраля театр, вопреки запретам, откроется для зрителей.

Павел Ищенко ИА REGNUM Худрук Воронежского камерного театра Михаил Бычков

«Так как Никитинскому театру никто не покроет ущерб данного закрытия, потому что он частный, то я выбираю коллектив и его материальное благополучие. Сносить такие издевательские меры больше нет возможности, уж извиняйте. Моя норма — это логичность действий, особенно людей, наделённых властью. И я настаиваю на своей норме! Поэтому! Дорогие зрители! Никитинский театр возобновляет свою работу с 10 февраля», — написала Алексеева на своей странице в соцсети.

Пользователи в комментариях поддержали решение худрука.

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Против действующего с начала февраля запрета на работу театров выступил и худрук Камерного театра Михаил Бычков.

«Наш регион — единственный в стране, где театры закрыты! И не потому, что он самый уязвимый, самый пораженный пандемией, а потому, что театр, как и другие виды искусства, не находятся у нас в числе приоритетов. Они считаются чем-то третьестепенным и не обязательным. Не посещаются и не являются потребностью у тех, кто принимает решения о работе театров. Общество, зрители, которых лишают возможности посещать театры, трудовые коллективы воронежских театров имеют право знать те веские, научно обоснованные причины, по которым разрушаются тонкие, годами нарабатываемые связи между театром и публикой, разрушается творческий процесс, планы и договоренности театров с постановщиками», — сказал Бычков «Вести-Воронеж».

Как сообщало ИА REGNUM, с 3 февраля власти Воронежской области ввели запрет на работу театров, а также кинотеатров, цирков, концертных залов — сначала на неделю, до 10 февраля, затем губернатор Александр Гусев продлил ограничения до 16 февраля.