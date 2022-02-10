Санкт-Петербург, 10 февраля, 2022, 09:58 — ИА Регнум. С учетом новых фактов о скандале в петербургской гимназии №168 и её главной участнице — школьном библиотекаре Серафиме Сапрыкиной, придётся признать, что восстанавливать её в должности и вообще возвращать в педагогическую сферу недопустимо. Такое мнение в своём Telegram-канале высказал 10 февраля журналист Александр Малькевич, руководитель рабочей группы по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности сети Интернет Общественной палаты РФ, гендиректор телеканала «Санкт-Петербург».

(сс) SERGEY MINNIGALIN Александр Малькевич

Малькевич указал на то, что вся нашумевшая история увольнения Сапрыкиной из гимназии якобы из-за того, что она прочла старшеклассникам на уроке стихи незаконно репрессированных литераторов Даниила Хармса и Александра Введенского, попала в СМИ только со слов самой Сапрыкиной, без предоставления слова второй стороне. Однако при детальной проверке этой версии конфликта, который возник в гимназии в декабре 2021 года и закончился увольнением педагога по собственному желанию, стало понятно, что «гонения» на Сапрыкину «из-за Хармса» не находят фактического подтверждения. Об этом прямо заявила 9 февраля в интервью Telegram-каналу «Ротонда» курирующая сферу образования вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина: «Вся история про «пособников фашистов» выдумана от начала до конца <…> Темы «врагов народа» ни в каких школьных обсуждениях не было».

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Кроме того, Александр Малькевич обратил внимание на публикацию Telegram-канала «Mash на Мойке», согласно которой, по его словам, «госпожа Сапрыкина, вернее сказать, Казимова Сима Чингизовна (это настоящее имя учительницы), в 2008-м была судима по 111-й статье — «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

«Она получила два года условно, после чего сменила имя, фамилию и отчество — как раз на Серафиму Сапрыкину, — изложил версию Telegram-канала Александр Малькевич. — Теперь, правда, возникает вопрос: как нанимают преподавателей, почему биографию человека, который должен работать с детьми, не проверили?» (сама Сапрыкина категорически отрицает наличие судимости в её биографии, признавая лишь смену ФИО. — прим. ред.).

Член Общественной палаты РФ также напомнил о ставших известными постах Сапрыкиной в соцсетях, которые она впоследствии удалила. Речь идет об эмоциональных репликах, относящихся к гимназии и её директору, 80-летней Светлане Лебедевой. «Фразы вроде «учителя там хорошие, но все кровожадно мечтают о ее почетной кончине» и «я хочу, чтоб эта старуха вывалилась из окна, прости, господи» — интернет запомнил», — подчеркивает Александр Малькевич.

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По мнению члена Общественной палаты РФ, после того, как картина случившегося стала гораздо более полной, необходимо сделать ряд выводов.

«Разумеется, ни о каком восстановлении в должности этой деятельницы речи не идёт. Тем более подпускать такого человека к детям тоже никто не собирается», — подчеркнул Малькевич.

Кроме того, по его мнению, эта ситуация показала наличие серьезной правовой лакуны.

«Получается, сегодня любой может выложить историю в соцсетях, и если там будет «правильная подача», направленная против власти, то никто не удосужит себя проверками. Нормально ли это? Вот в чем проблема», — задается вопросом гендиректор телеканала «Санкт-Петербург».