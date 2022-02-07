Санкт-Петербург, , 19:11 — REGNUM Директор гимназии №168 Центрального района Санкт-Петербурга Светлана Лебедева опровергает слова бывшего педагога этой гимназии Серафимы Сапрыкиной о том, что директор называла незаконно репрессированных поэтов Даниила Хармса и Александра Введенского «врагами народа». Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации Центрального района.

В школе Иван Шилов © ИА REGNUM

«Никаких фраз, что Хармс и Введенский «враги народа» или «пособники фашистов», конечно же не было», — приводит слова директора районная администрация.

Чиновники утверждают, что Сапрыкина составила учебный план, согласно которому она должна была проводить занятия по утвержденным темам у учащихся старших классов, однако без согласования с руководством гимназии самостоятельно изменила тему занятия.

Со стороны директора Сапрыкиной было указано на необходимость придерживаться утвержденного учебного плана и согласовывать все его изменения. После чего педагог уволилась по собственному желанию.

«Негатива при этом не было ни у одной из сторон», — говорится в сообщении администрации Центрального района.

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Напомним, в комитете по образованию Петербурга отметили, что потребуется время для изучения всех подробностей сложившейся ситуации.

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга от фракции «Яблоко» Борис Вишневский попросил чиновников Смольного провести проверку гимназии № 168 и привлечь к ответственности директора учебного заведения в случае подтверждения нарушений, допущенных при увольнении педагога.

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