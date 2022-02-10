Ташкент, 10 февраля, 2022, 09:13 — ИА Регнум. В Узбекистане за минувшие сутки выявили 692 случая заражения коронавирусом и 114 случаев пневмонии. Об этом 10 февраля сообщает министерство здравоохранения Узбекистана.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Число случаев в Ташкенте и Ташкентской области снизилось до 339, в Самаркандской области — 40 случаев, в остальных регионах — от 6 до 27», — отмечает ведомство.

Также сообщается, что накануне в стране зафиксировано три случая смерти от последствий COVID-19.

«Общее число официально зарегистрированных умерших составляет 1595. Общее количество случаев, официально зарегистрированных с начала пандемии, составило 231,8 тысячи», — говорится в сообщении.