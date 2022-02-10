Число активных случаев COVID-19 в Джакарте продолжает расти
Джакарта, 10 февраля, 2022, 09:07 — ИА Регнум. Число активных случаев COVID-19 в столице Индонезии Джакарте продолжает расти, сообщает CNN Indonesia.
Джакарта
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В Джакарте выявлено 81 281 активный случай COVID-19. За сутки число активных случаев увеличилось на 1119.
По состоянию на 10 февраля в Джакарте выявлен 1 018 822 случая заражения коронавирусом. 13 889 человек погибли.
Количество ПЦР-тестов в Джакарте в 35−40 раз превышает стандарт ВОЗ.
Как сообщало ИА REGNUM, национальная ассоциация медсестер Индонезии отметила, что 135 медсестер подверглись воздействию коронавируса в период с 1 января по 10 февраля 2022 года