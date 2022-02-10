Пекин, 10 февраля, 2022, 08:51 — ИА Регнум. Американская сноубордистка Хлоя Ким выиграла золото Олимпийских игр в Пекине в дисциплине «хафпайп». Об этом 10 февраля сообщает ИА REGNUM.

Сноуборд

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Ким в лучшей из своих трёх попыток показала результат 94 балла. Второй стала испанская спортсменка Керальт Кастельет (90,25 балла). Замкнула тройку представительница Японии Сена Томита (88,25).

В 2018 году Ким в возрасте 17 лет завоевала олимпийское золото в Пхёнчхане, став самым молодым призёром в соревнованиях по сноуборду за всю историю Игр.