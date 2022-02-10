Баку, , 08:43 — REGNUM В Азербайджане медики в течение 9 февраля выявили 7779 случаев заражения коронавирусом по результатам проведения 19 314 тестов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Исследование ПЦР-тестов Александр Погожев © ИА REGNUM

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За время пандемии в стране выявили 718 145 носителей SARS-CoV-2, из них признали выздоровевшими 660 112 человек, в том числе 6135 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 49 085 носителей коронавируса.

Всего в стране зафиксировали 8948 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 28 — за последние сутки.

Днём ранее в Азербайджане сообщили о 7032 выявленных случаях заражения коронавирусом за сутки в результате 17 889 тестов. Выздоровевшими медики признали 5285 человек. Смерть наступила у 22 пациентов с диагнозом COVID-19.