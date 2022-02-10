Джакарта, 10 февраля, 2022, 08:42 — ИА Регнум. Национальная ассоциация медсестер Индонезии отметила, что 135 медсестер подверглись воздействию коронавируса в период с 1 января по 10 февраля 2022 года, сообщает CNN Indonesia.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным ассоциации, в этом году число работников здравоохранения, подвергшихся воздействию COVID-19, увеличилось после снижения в сентябре-декабре 2021 года.

Медработников призвали сохранять бдительность и не проявлять халатность при проведении мероприятий в нерабочее время.

Как сообщало ИА REGNUM, высокие волны и плохая погода обрушились на город Чилегон, расположенный в индонезийской провинции Бантен