Пекин, 10 февраля, 2022, 08:40 — ИА Регнум. Американский фигурист Натан Чен стал чемпионом Олимпийских игр в одиночном катании. Об этом 10 февраля сообщает ИА REGNUM.

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Чен выиграл индивидуальные соревнования, получив по сумме короткой и произвольной программ 332,60 балла.

Второе и третье место заняли японцы Юма Кагияма и Сёма Уно, получившие 310,05 и 293,00 балла соответственно. Четвёртое место занял ещё один представитель Японии Юдзуру Ханю (283.21).

Лучшим из российских фигуристов стал Евгений Семененко, занявший восьмое место (274,13). Марк Кондратюк стал 15-м (248,82), а Андрей Мозалёв — 19-м (233,33).