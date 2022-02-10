Москва, , 08:30 — REGNUM Смертельно опасное состояние может развиться у детей до пяти лет при заражении их штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом 10 февраля рассказал врач-педиатр, доктор медицинских наук Сергей Токарев.

Фото штамма «Омикрон» Центр «Вектор»

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Как отметил в беседе с Ura.ru врач, имеется ввиду острый ларинготрахеит, при котором может произойти отек гортани и в этом случае необходимо срочная госпитализация, так как в противном случае ребенок погибнет.

«Острый ларинготрахеит развивается чаще всего у мальчиков до пяти лет и может привести к стенозу гортани или крупу. Ранее у детей раннего возраста он чаще развивался при парагриппе, но теперь растет число таких случаев и при «Омикроне», — сказал он.

Также Токарев уточнил, что, когда у заразившегося новой разновидностью SARS-CoV-2 ребенка на фоне заболевания носогубный треугольник стал белого или синего цвета, дыхание участилось и стало шумным, а также появился «лающий» кашель, необходимо сразу же обратиться за медицинской помощью.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее доцент кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Дальневосточного государственного медуниверситета, кандидат медицинских наук, врач-инфекционист, работающая в ковидном госпитале с начала пандемии, Евгения Мокрецова рассказала, что эпидемия сходит на нет — вирус слабеет, чтобы выжить в человеческой популяции.