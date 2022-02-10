Сеул, , 08:27 — REGNUM В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 10 февраля сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

Вооруженные силы Республики Корея Korea.net

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: на пути к снятию ограничений – все новости»

По их словам, коронавирус выявлен у 351 человека, включая представителей сухопутных войск и военном-морских сил.

Общее число подтверждённых случаев в вооруженных силах увеличилось до 7508.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 54 122 случая заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 1 185 361.

Читайте также: В Южной Корее впервые выявили свыше 50 тыс. зараженных SARS-CoV-2 за сутки