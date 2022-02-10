В ВС Южной Кореи выявили свыше 350 случаев заражения коронавирусом
Сеул, 10 февраля, 2022, 08:27 — ИА Регнум. В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 10 февраля сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: на пути к снятию ограничений – все новости»
По их словам, коронавирус выявлен у 351 человека, включая представителей сухопутных войск и военном-морских сил.
Общее число подтверждённых случаев в вооруженных силах увеличилось до 7508.
Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 54 122 случая заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 1 185 361.
Читайте также: В Южной Корее впервые выявили свыше 50 тыс. зараженных SARS-CoV-2 за сутки