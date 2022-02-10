Сухум, , 08:22 — REGNUM В Абхазии в течение суток 9 февраля в ходе 540 исследований выявили 381 случай заражения коронавирусом. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

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Всего, по официальным данным, в медучреждениях республики разместили 177 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. В тяжёлом состоянии из них — 32 человека.

С начала пандемии в Абхазии выявили 47 586 носителей SARS-CoV-2. Из них 39 206 человек признали выздоровевшими, в том числе 203 — за последние сутки. За всё время 609 пациентов с диагнозом COVID-19 скончались, в течение последних суток зафиксировали два таких случая.

Днём ранее в Абхазии сообщили о выявлении 354 носителей SARS-CoV-2 в результате 720 исследований. За сутки зарегистрировали две смерти пациентов с COVID-19. Врачи признали выздоровевшими 607 человек.