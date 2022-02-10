Киев, 10 февраля, 2022, 08:18 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон посещал Киев для того, чтобы заставить Украину пойти на компромисс по Минским соглашениям. Об этом заявил бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин 9 февраля в эфире телеканала «Наш».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Павел Климкин

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Сам экс-глава МИД считает, что Минские договоренности не дадут эффекта.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 февраля Эммануэль Макрон заявил, что в ходе разговора с президентом РФ Владимиром Путиным по поводу ситуации вокруг Украины он «убедился» в отсутствии эскалации.

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