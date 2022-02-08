Париж, , 13:57 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в ходе переговоров с Владимиром Путиным о ситуации вокруг Украины он «убедился» в отсутствии эскалации, сообщает Le Figaro.

Эммануэль Макрон En.kremlin.ru

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«Я должен был предотвратить эскалацию и открыть новые перспективы. Эта цель для меня выполнена», — заявил президент Франции журналистам в самолете, который вылетел из Москвы в Киев.

Глава французского государства отправился в Киев для встречи с президентом страны Владимиром Зеленским.

Как сообщало ИА REGNUM, вместе с французским лидером на Украину прибыл министр иностранных дел Франции.

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