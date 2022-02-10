Кишинёв, 10 февраля, 2022, 08:13 — ИА Регнум. В Молдавии в течение суток 9 февраля в ходе 13 462 исследований выявили 3024 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 474 548 носителей SARS-CoV-2. Из них признали выздоровевшими 419 006 человек, в том числе 4992 — за последние сутки.

В больницах республики находятся 3126 пациентов с COVID-19, в том числе 223 — в тяжёлом состоянии. С начала пандемии в 10 827 случаях пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались. За последние сутки зафиксировали 25 таких случаев.

Днём ранее в Молдавии выявили 2742 заражения коронавирусом в результате проведения 10 648 тестов. Врачи выписали за сутки 3781 человека, умерли 26 пациентов с COVID-19.