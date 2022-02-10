Буэнос-Айрес, , 08:12 — REGNUM За истекшие сутки в Аргентине было выявлено свыше 27,2 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 10 февраля сообщает минздрав страны.

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По информации ведомства, за последние 24 часа в стране выявили 27 252 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 8 675 327.

Также сообщается, что за этот же период в Аргентине от COVID-19 скончались 218 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 123 444.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 89 760 751 человек прошел вакцинацию от нового заболевания, из которых 39 914 847 получили обе дозы вакцины.

Отметим, днем ранее в Аргентине за сутки было выявлено 32 790 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.