Вашингтон, 10 февраля, 2022, 08:05 — ИА Регнум. Комитет сената Соединенных Штатов по иностранным делам рассматривает возможность введения антироссийских санкций за якобы имевшие место кибератаки России против Украины, сообщает Politico.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Если бы санкции, предшествующие вторжению, были введены, они были бы связаны с российскими кибератаками внутри Украины», — цитирует издание слова члена Международного комитета сената США Криса Мерфи.

Отмечается, что ряд сенаторов настаивает на включении санкций за кибератаки в более широкий законопроект, который предусматривает меры против Москвы в случае эскалации ситуации на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, внесенный в Сенат (ранее — в палату представителей) Конгресса США законопроект «Закон о защите суверенитета Украины 2022 года» предполагает введение персональных санкций против президента России Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, министров иностранных дел и обороны Сергея Лаврова и Сергея Шойгу, а также представителей высшего военного руководства. Также он направлен против газопровода «Северный поток — 2».

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