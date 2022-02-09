Москва, , 15:24 — REGNUM Российская сторона не придаёт значения заявлениям Вашингтона о возможных превентивных санкциях в отношении Москвы. Об этом 9 февраля заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

«Это попытка шантажировать и угрожать», — подчеркнул в беседе с ТАСС представитель российского внешнеполитического ведомства.

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«Мы не придаём этому значения», — добавил дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, сенатор США Бен Кардин пригрозил России наисильнейшими экономическими и политическими санкциями в случае вторжения на Украину. При этом он отметил, что двухпартийный список потенциальных санкций почти готов и получил поддержку президента США Джо Байдена.

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Политик уточнил, что потенциальные санкции могут носить и финансовый, и персональный характер, затрагивая лично президента России Владимира Путина, его финансово-политическую активность и российскую экономику.

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