Веллингтон, , 07:56 — REGNUM В столице Новой Зеландии Веллингтоне более 50 участников акции протеста против коронавирусных ограничений, отказавшихся покинуть территорию парламента, были арестованы полицией. Об этом 10 февраля сообщает пресс-служба правоохранительного ведомства.

Арест Незнайки Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич, Андрей Игнатенко. 1997. Россия

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По её данным, утром полиция закрыла территорию вокруг парламента для публики, после чего попросила протестующих немедленно удалиться с данной территории, но «несколько десятков протестующих отказались сделать это».

пресс-служба полиции «К 11:30 по местному времени (01:30 мск) более 50 человек были арестованы, им предъявили обвинения, в том числе в незаконном проникновении на закрытую территорию и препятствии действиям полиции».

Ранее премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что большинство граждан страны не поддерживают участников акции, выступающих против введённых из-за пандемии санитарных ограничений, и рекомендовала протестующим соблюдать правила и покинуть территорию парламента.

Джасинда Ардерн «Каждый новозеландец имеет право на протест, но существуют правила… и мы ожидаем, что люди не будут их нарушать. Протестная активность, в том числе у здания парламента, является частью нашей демократии, но нужно сохранять баланс, позволяя нормально жить и работать людям в Веллингтоне».

Протестующие против действия в стране красного (максимального) уровня тревоги прибыли в столицу из разных регионов Новой Зеландии на сотнях автомобилях, грузовиках и мотоциклах, и 8 февраля начали акцию протеста у стен новозеландского парламента.

Как сообщало ИА REGNUM, полиция Новой Зеландии задержала двоих протестующих, пытающихся прорваться в здание новозеландского парламента в столице страны Веллингтоне.

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