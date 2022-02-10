Веллингтон, 10 февраля 2022, 07:56 — REGNUM В столице Новой Зеландии Веллингтоне более 50 участников акции протеста против коронавирусных ограничений, отказавшихся покинуть территорию парламента, были арестованы полицией. Об этом 10 февраля сообщает пресс-служба правоохранительного ведомства.
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По её данным, утром полиция закрыла территорию вокруг парламента для публики, после чего попросила протестующих немедленно удалиться с данной территории, но «несколько десятков протестующих отказались сделать это».
Ранее премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что большинство граждан страны не поддерживают участников акции, выступающих против введённых из-за пандемии санитарных ограничений, и рекомендовала протестующим соблюдать правила и покинуть территорию парламента.
Протестующие против действия в стране красного (максимального) уровня тревоги прибыли в столицу из разных регионов Новой Зеландии на сотнях автомобилях, грузовиках и мотоциклах, и 8 февраля начали акцию протеста у стен новозеландского парламента.
Как сообщало ИА REGNUM, полиция Новой Зеландии задержала двоих протестующих, пытающихся прорваться в здание новозеландского парламента в столице страны Веллингтоне.
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