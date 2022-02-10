Таллин, 10 февраля, 2022, 07:54 — ИА Регнум. Эстония все еще ожидает ответа от Германии на просьбу передать Украине принадлежащие ФРГ гаубицы, заявила глава эстонского правительства Кая Каллас агентству DPA.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

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«У нас пока нет официального ответа от Германии относительно гаубиц», — заявила она.

Каллас добавила, что в текущей ситуации европейские страны должны помогать Киеву всевозможными способами. Она отметила, что Эстония будет поставлять Украине боеприпасы. Кроме того, Каллас призвала страны Запада к единству против России.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля Израиль обратился к странам Прибалтики с требованием не передавать оружие израильского производства Украине. Источники в израильском минобороны отметили, что этот шаг вызван желанием Иерусалима не усиливать напряженность в отношениях с Россией. Ранее Германия запретила Эстонии передавать вооружение, произведенное в ФРГ.