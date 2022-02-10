Прага, 10 февраля, 2022, 07:46 — ИА Регнум. С 1 марта в Чехии из всех ограничений, введенных в стране из-за угрозы коронавируса, будет действовать только обязательное ношение защитных масок. Об этом заявил 9 февраля журналистам чешский премьер-министр Петр Фиала.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Масочный режим

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По его словам, с 10 февраля в республике отменят требование о предъявлении в общественных заведениях сертификатов о вакцинации или перенесенном COVID-19. С 18 февраля в Чехии перестанет действовать обязательное регулярное тестирование на коронавирус в организациях.

Кроме того, в стране будет постепенно увеличиваться порог разрешенного числа посетителей культурных и спортивных мероприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 февраля власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) объявили о постепенном снятии ограничительных мер, действующих в стране из-за опасности распространения коронавирусной инфекции.