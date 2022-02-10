Дакар, 10 февраля, 2022, 08:00 — ИА Регнум. Европейский союз (ЕС) заявил, что низкий уровень вакцинации от COVID-19 в африканских странах стал основной проблемой глобальной иммунизации. Об этом пишет новостное агентство BBC Swahili.

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Кампании по прививанию населения Африки начались гораздо позднее, чем в развитых государствах. Однако в последние месяцы поставки противоковидных вакцин увеличились в геометрической прогрессии, и многие государства испытывают проблему с их реализацией. Такие страны, как ДРК и Бурунди, использовали менее 20% доз имеющихся в доступе вакцин. Замбия, Чад, Мадагаскар, Джибути, Сомали, Буркина-Фасо и Уганда использовали лишь около трети полученных ими вакцин, согласно данным глобального альянса по вакцинам Gavi.

Дипломаты ЕС отмечают, что короткий срок годности вакцин, ограниченные возможности хранения, плохо развитая инфраструктура здравоохранения и нерешительность в отношении вакцинации являются одними из основных причин, препятствующих иммунизации от COVID-19 в Африке.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС увеличит расходы на стимулирование вакцинации на Африканском континенте.

«Мы должны приложить усилия для ускорения иммунизации населения, особенно в африканских странах, где наблюдаются самые низкие показатели вакцинации», — подчеркнула председатель Европейской комиссии во время своего визита в Дакар, Сенегал. Она также добавила, что ЕС пожертвует 125 млн евро на оказание помощи странам в обучении медицинского персонала и введении вакцин, в дополнение к 300 млн евро, которые были ранее выделены на эти цели. Помимо этого, ЕС продолжит отправлять вакцины от коронавируса в Африку. Планируется доставить до 450 млн доз к середине этого года. Вопрос вакцинации на континенте будет вынесен на обсуждение во время саммита лидеров ЕС и Африканского союза, который состоится на следующей неделе в Брюсселе.

По информации Гави, на сегодняшний день лишь около 10% африканцев привиты от COVID-19.