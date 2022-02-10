Пекин, , 07:39 — REGNUM Послание с ободряющими словами в адрес заразившегося штаммом коронавируса «Омикрон» президента Турции Тайипа Эрдогана направил глава КНР Си Цзиньпин. Об этом 10 февраля сообщило CCTV.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Я и моя жена Пэн Лиюань выражаем вам с Вашей супругой Эмине Эрдоган искреннее сожаление. Желаем вам скорейшего выздоровления», — сказано в послании.

Китайский лидер отметил, что КНР предпринимает серьёзные, жёсткие шаги по борьбе с пандемией коронавируса.

Кроме того, Си Цзиньпин выразил готовность развивать сотрудничество между Китаем и Турцией и способствовать постоянному прогрессу в развитии двусторонних отношений.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Турции Эрдоган, заразившийся штаммом коронавируса «Омикрон» вместе со своей супругой, написал в социальной сети Twitter, что продолжит работать в дистанционном режиме.

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