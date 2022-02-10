Куала-Лумпур, 10 февраля, 2022, 07:33 — ИА Регнум. В Малайзии за прошедшие сутки скончались девять пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения королевства.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Таким образом, общее число жертв осложнений COVID-19 на малайзийской территории выросло до 32 065 человек. Также за прошедшие сутки в стране выявили 17 134 носителей SARS-CoV-2. Всего с начала пандемии в Малайзии подтвердили 2 956 332 случая заражения коронавирусом нового типа.

В настоящее время в королевстве числится 94 515 активных случаев заболевания COVID-19. При этом 147 пациентов находятся в палатах интенсивной терапии, из них 79 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Эксперты отмечают устойчивый рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране, это связывают с распространением штамма «Омикрон». Уточняется, что к настоящему времени 78,8% жителей Малайзии полностью прошли курс вакцинации против COVID-19.