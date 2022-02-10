Копенгаген, 10 февраля, 2022, 07:31 — ИА Регнум. Дания не собирается поставлять на Украину свои вооружения, в том числе 400 переносных зенитно-ракентных комплексов ПЗРК «Стингер», заявил датский министр обороны Мортен Бёдсков 9 февраля на брифинге.

Цитата из к/ф «12 стульев». Реж Леонид Гайдай. 1971. СССР Фига

Следите за развитием событий в трансляции: ««Нападение» на Киев и гарантии безопасности: становится жарко — трансляция»

Он пояснил, что указанные ПЗРК «слишком старые» и находятся на секретном складе для последующей утилизации. Бёдсков отметил, что Дания в настоящий момент не владеет тем, чем она может поделиться с другими странами.

Вместе с тем министр добавил, что датские власти готовы помочь Украине в сфере «наращивания ее киберпотенциала».

Как сообщало ИА REGNUM, 31 января премьер-министр Дания Метте Фредериксен заявила, что Копенгаген готов оказать помощь Киеву в виде военной техникой, чтобы Украина могла отстаивать свой суверенитет и независимость.