Пекин, , 07:20 — REGNUM По данным оргкомитета зимней Олимпиады, за последние сутки среди лиц, прибывших на Игры в Пекин, выявлено девять новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом 10 февраля сообщает пресс-служба оргкомитета.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего на соревнования в Китай 9 февраля прибыл 61 человек. В том числе 32 — спортсмены и члены официальных делегаций, коронавирус выявили у семи из них. При ПЦР-тестировании 29 «представителей других заинтересованных сторон» COVID-19 диагностировали у двух человек.

Тестирование на коронавирус проводится в пекинском аэропорту и в отеле Олимпийской деревни.

Как сообщало ИА REGNUM, внутри организованного на Олимпийских играх в Пекине защитного «пузыря» не выявлено ни одного случая передачи коронавируса от человека к человеку.

Читайте ранее в этом сюжете: Внутри олимпийского «пузыря» нет случаев передачи коронавируса — оргкомитет