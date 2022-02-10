Пекин, 10 февраля, 2022, 07:18 — ИА Регнум. Информацию об отстранении российской фигуристки Камилы Валиевой от соревнований в женском одиночном катании на Олимпийских играх в Пекине опровергла 10 февраля пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России Ольга Ермолина.

Luu Камила Валиева

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"Камила не отстранена от участия в Играх. Мы ждем официальных заявлений Международного олимпийского комитета (МОК)», — заявила Ермолина.

По поводу церемонии награждения фигуристов по итогам участия в командном турнире Ермолина пояснила, что дату определит МОК. Ожидается, что официальное заявление МОК сделает 10 февраля в 13:00 по времени Пекина (08:00 мск).

Ранее ИА REGNUM сообщало, что официальный представитель МОК Марк Адамс назвал спекуляцией публикации СМИ о сомнительной допинг-пробе фигуристки Валиевой.