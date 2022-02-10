Абу-Даби, , 07:16 — REGNUM Процесс постепенной отмены ограничений, действующих из-за угрозы распространения коронавируса, запущен в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Об этом 9 февраля сообщило информационное агентство WAM.

ОАЭ Анна Рыжкова © ИА REGNUM

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Речь идет об ограничительных мерах, которые касаются туристических объектов, торгово-развлекательных центров и других коммерческих организаций. Власти ОАЭ также решили сократить до 1 метра социальную дистанцию между посетителями мечетей.

Весь процесс должен завершиться к середине февраля 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января ОАЭ передали Палестине партию гуманитарной помощи, включая 1 млн доз российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник-V».

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