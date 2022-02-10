Пекин, 10 февраля, 2022, 07:03 — ИА Регнум. Публикации в СМИ, утверждавшие, что причиной задержки церемонии награждения фигуристов по итогам командного турнира на Олимпиаде в Пекине стала якобы сомнительная допинг-проба российской спортсменки Камилы Валиевой, — это не что иное, как спекуляции. Такое утверждение сделал 10 февраля в ходе пресс-конференции официальный представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс.

Коньки

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Адамс заявил, что не будет комментировать случаи спекуляции, с которыми он ознакомился. По словам представителя МОК, задержка церемонии награждения связана с рядом юридических последствий.

«Да, вчера возникла ситуация, которая связана с юридическими последствиями, но я не буду их сейчас комментировать, это было бы неуместно. Но потенциальный случай допинга — тоже спекуляция», — пояснил Адамс.

Напомним, МОК отменил церемонию награждения фигуристов по итогам командного турнира на Играх в Пекине, сославшись на некие юридические обстоятельства, которые нужно было срочно уточнить у Международного союза конькобежцев.

Ранее ИА REGNUM сообщало об опровержении информации о лишении сборной России золотых медалей в командном турнире фигуристов и об отстранении фигуристки Валиевой от индивидуальных соревнований.