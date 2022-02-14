Приштина, , 11:59 — REGNUM В Косово 13 февраля в результате исследования более четырех тысяч образцов выявили 602 носителя коронавируса. Признаны излечившимися в крае 2584 человека, за сутки скончались шесть пациентов с COVID-19. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi со ссылкой на данные Института общественного здравоохранения Косово.

Приштина, шоссе Petrit Daku

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Всего в Косово с начала пандемии был выявлен 221 831 случай заражения, 207 216 пациентов излечились, 3074 человека скончались от осложнений, вызванных COVID-19.

Число активных выявленных случаев заражения в последние 10 дней снижается и составляет 12 651. Эта статистика почти не затрагивает несербское население края, которое проходит тесты в параллельных сербских институтах здравоохранения.

Обе дозы вакцины от COVID-19 получили свыше 50% взрослого населения Косово — более 810 тысяч человек, при этом произведено уже свыше 1 801 246 инъекций вакцины. В вакцинации могут участвовать все граждане старше 12 лет. Около 93 тысяч косоваров уже получили бустерную дозу вакцины от коронавируса.

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