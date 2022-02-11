Симферополь, 7 апреля, 2022, 10:42 — ИА Регнум. Участник украинского незаконного вооружённого формирования задержан в Республике Крым сотрудниками УФСБ по региону. Об этом сообщила пресс-служба ведомства 7 апреля.

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«Задержан гражданин Украины 1971 года рождения, который подозревается в участии в деятельности незаконного вооруженного формирования «Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана» (организован так называемым меджлисом, организацией, деятельность которой запрещена в РФ — прим. ИА REGNUM), действующего на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам Российской Федерации», — приводит «Крыминформ» слова представителя ведомства.

По данным правоохранителей, задержанный занимался материальным обеспечением нацбата, также он участвовал в антироссийских акциях на территории Генического района Херсонской области, в том числе в период проведения военной спецоперации на территории Украины. Мужчина был задержан в марте при попытке пересечения Государственной границы РФ под видом беженца.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье об участии в незаконном формировании. По решению суда он отправлен под стражу.