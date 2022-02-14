Тирана, , 11:00 — REGNUM В Албании за сутки в результате обследования1874 человек выявили 296 новых случаев заражения коронавирусом. Скончались в стране четыре пациента с COVID-19, выздоровели ещё 1333. Об этом сообщило вечером 13 февраля министерство здравоохранения и социальной защиты страны.

Тирана, памятник Скандербегу

Албания Chris Walts

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По последним данным, всего с начала пандемии в Албании был выявлен 268 427 случай заражения коронавирусом, 256 117 человек излечились, скончались 3414 пациентов с COVID-19. На стационарном лечении находятся 129 пациентов.

Сейчас число активных случаев заражения в стране составляет 8773, это число в Албании, как и в соседних странах, снижается весь февраль, при этом около трети выявленных активных заражений — 2814 — приходится на Тирану.

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