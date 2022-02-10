Москва, 10 февраля, 2022, 06:32 — ИА Регнум. Эпидемиологическая обстановка по коронавирусу выйдет в России на «плато» через 3−4 недели, несмотря на рекорды по суточному числу заражений, обусловленные распространением штамма коронавируса «Омикрон». Такой прогноз сделал 9 февраля доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев в беседе с радио Sputnik.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Специалист пояснил, что в настоящее время госпитализируют значительно больше людей, чем выписывают, и эти пациенты остаются в стационаре на неделю-две. Пока количество больных в стационарах накапливается, растёт нагрузка на госпитальную сеть. По словам Малышева, такая ситуация продлится ещё 3−4 недели, а затем возможен выход на «плато».

Плато — это когда количество заболевших и количество выписанных пациентов в сутки оказывается равным. Как только эти два показателя уравниваются, это означает, что волна заболеваемости идёт на убыль. После этого число выписанных начинает превышать число госпитализированных.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по словам врача-инфекциониста Евгении Мокрецовой, с «Омикроном» в реанимацию пациенты не попадают, и это означает начало конца пандемии.