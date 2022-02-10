Веллингтон, , 06:28 — REGNUM В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили 306 зараженных коронавирусом SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба новозеландского министерства здравоохранения.

Новая Зеландия. Путешествие tpsdave

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Из них 216 инфицированных выявили в городе Окленде, где располагается крупнейший очаг распространения COVID-19 в стране. Другие случаи зафиксированы уже по всей территории Новой Зеландии, включая столичный регион. Также 30 заболевших коронавирусной инфекцией приехали на новозеландскую территорию из-за границы.

В настоящее время в больницах Новой Зеландии лечатся 12 пациентов с COVID-19. Их состояние оценивается как стабильное, ни один из заболевших не находится в реанимации. Сейчас на территории страны ввели самый высокий уровень угрозы распространения коронавирусной инфекции. Жителям Новой Зеландии теперь необходимо носить защитные маски в общественных местах.