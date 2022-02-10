Тегеран, 10 февраля, 2022, 06:56 — ИА Регнум. 9 февраля министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 133 164, причем 116 иранцев погибли от смертельного вируса за последние сутки. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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«Еще 116 иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число погибших достигло 133 164», — сообщило министерство здравоохранения Ирана.

Согласно приведённым данным, за последние сутки по стране было выявлено 39 085 новых случаев заражения COVID-19, при этом 2 902 человека госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 6 215 909 пациентов из общего числа 6 696 927 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

В отчете приводится, что 2853 пациента с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии.

Министерство здравоохранения также объявило, что 61 292 771 иранец получил первую дозу вакцины против COVID-19. Кроме того, 54 666 259 человек на данный момент прошли повторную вакцинацию.