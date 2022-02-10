Скопье, , 05:55 — REGNUM В Северной Македонии 9 февраля в результате обследования 4153 образцов выявили 1554 новых носителя коронавируса. Также зарегистрировано 1843 случая выздоровления. За сутки в стране скончались 22 пациента с COVID-19, зарегистрировано 12 произошедших ранее летальных исходов.

Археологический музей Северной Македонии, Скопье Rašo

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В министерстве здравоохранения республики уточняют, что с начала пандемии в стране было выявлено 282 147 случаев заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 11 748,261 741 пациент выздоровел.

Активных случаев заражения в стране насчитывается 12 072 — за новогодние праздники их число удвоилось, скончались около ста пациентов. За последние выходные скончались 66 человек с COVID-19.

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