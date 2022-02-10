Тирана, 10 февраля, 2022, 05:55 — ИА Регнум. В Албании за сутки в результате обследования 3025 человек выявили 700 новых случаев заражения коронавирусом. Скончались шесть пациентов с COVID-19, выздоровели ещё 14 088. Об этом сообщило вечером 9 февраля министерство здравоохранения и социальной защиты страны.

Из личного архива Екатерины Яцкевич Вечерняя Тирана, Албания, 2019

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По последним данным, всего с начала пандемии в Албании было выявлено 266 416 случай заражения коронавирусом, 251 477 человек излечились, скончались 3399 пациентов с COVID-19. На стационарном лечении находятся 123 пациента.

Сейчас число активных случаев заражения в стране составляет 11 540, это число стремительно возрастает, при этом около половины выявленных активных заражений — 4301 — приходится на Тирану.