Нукуалофа, 10 февраля, 2022, 05:14 — ИА Регнум. В островном государстве Тонга подтвердили первые случаи распространения штамма «Омикрон» на территории страны, заявила министр здравоохранения Тонга Сайа Пиукала в ходе пресс-конференции.

European Space Agency Тонга

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По ее словам, пять тестов, отправленных в Австралию, показали наличие штамма «Омикрон» коронавируса SARS-CoV-2. В связи с этим ведомство делает вывод, что эта разновидность коронавируса начала распространяться по государству.

Отмечается, что за минувшие сутки в стране выявили 31 носителя SARS-CoV-2. Сейчас в Тонга числится 64 активных случая заболевания коронавирусной инфекцией. При этом заболевание выявили у полностью вакцинированных жителей, а также у детей. Сейчас главный остров страны Тонгатапу закрыт на строгий карантин.