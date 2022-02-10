Приштина, , 05:55 — REGNUM В Косово 9 февраля в результате исследования 6757 образцов выявили 1140 носителей коронавируса. Признаны излечившимися 3624 человека, за сутки в крае скончались пять пациентов с COVID-19. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi со ссылкой на данные Института общественного здравоохранения Косово.

Приштина, Косово Bujar I Gashi

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Всего в Косово с начала пандемии было выявлено 221 109 случаев заражения, 198 645 пациентов излечились, 3058 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19, при этом уже в течение нескольких месяцев среднесуточный показатель по смертности составляет меньше одного человека.

Число активных выявленных случаев заражения в последние 10 дней снижается и составляет 18 506. Эта статистика почти не затрагивает несербское население края, которое проходит тесты в параллельных сербских институтах здравоохранения.

Обе дозы вакцины от COVID-19 получили свыше 50% взрослого населения Косово — более 809 228 человек, при этом произведено уже свыше 1 796 305 инъекций вакцины. В вакцинации могут участвовать все граждане старше 12 лет. Около 90,5 тысяч косоваров уже получили бустерную дозу вакцины от коронавируса.

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