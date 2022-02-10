Оттава, 10 февраля, 2022, 04:46 — ИА Регнум. Генерал-губернатор Канады Мэри Саймон, представляющая в стране королеву Великобритании Елизавету II, заразилась новым коронавирусом. Об этом 9 февраля она написала на своей странице в социальной сети Twitter.

Канада

Мэри Саймон «Сегодня утром я получила положительный тест на COVID-19, у меня слабовыраженные симптомы заболевания».

По её словам, она продолжит работать на самоизоляции.

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Напомним, в конце января коронавирус был обнаружен у премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

Как сообщало ИА REGNUM, власти США поддерживают право на свободу слова и протест, они не согласны с тем, как руководство Канады характеризует протестные акции у себя в стране.

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