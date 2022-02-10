У генерал-губернатора Канады выявили COVID-19
Оттава, 10 февраля, 2022, 04:46 — ИА Регнум. Генерал-губернатор Канады Мэри Саймон, представляющая в стране королеву Великобритании Елизавету II, заразилась новым коронавирусом. Об этом 9 февраля она написала на своей странице в социальной сети Twitter.
По её словам, она продолжит работать на самоизоляции.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: на пути к снятию ограничений – все новости»
Напомним, в конце января коронавирус был обнаружен у премьер-министра Канады Джастина Трюдо.
Как сообщало ИА REGNUM, власти США поддерживают право на свободу слова и протест, они не согласны с тем, как руководство Канады характеризует протестные акции у себя в стране.
Читайте также: В Канаде вторая провинция объявила об отмене ограничений по коронавирусу