Сеул, 10 февраля, 2022, 04:39 — ИА Регнум. В Южной Корее впервые сначала пандемии выявили свыше 50 тыс. зараженных коронавирусом нового типа — 54 122 человека. Об этом сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Busan.go.kr Медики в защитных костюмах. Южная Корея

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Из них 54 034 случая связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные заболевшие прибыли в республику из-за границы. Центр отмечает, что в Южной Корее впервые выявляют более 50 тыс. инфицированных за одни сутки. До этого четыре дня подряд в стране выявляли более 30 тыс. зараженных ежесуточно. Тем не менее число пациентов, находящихся в критическом состоянии, продолжает снижаться — сейчас их 282 человека.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 1 185 361. Также за минувшие сутки в стране скончались 20 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 6963 человека.