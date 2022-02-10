Вашингтон, 10 февраля, 2022, 04:00 — ИА Регнум. Лишь около трети жителей США смогли найти Украину на карте Европы. Это показали результаты опроса, опубликованного 9 февраля компанией Morning Consult.

Иван Юдинцев ИА REGNUM США — Украина, деньги

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Корректно указать, где находится Украина на карте Европы, смогли лишь 34% респондентов. При этом ряд участников опроса пытаясь ответить на вопрос, указывали на карте страны в промежутке от Исландии до стран Северной Африки.

Среди тех, кто не смог найти Украину на карте, 37% поддержали идею о предоставлении Киеву военной помощи. Среди указавших местоположение страны верно, таких оказалось 50%. Кроме того, из верно указавших Украину на карте 58% выступают введение самого серьезного пакета санкций в случае вторжения России. Из тех, кто не знает местоположение Украины, за санкции в отношении РФ проголосовали 41% опрошенных.

Инициативу о дополнительных поставках вооружения на Украину поддержали 41% респондентов, почти столько же — 42% выступили против. Кроме того, 29% участников опроса согласны отправить американские войска в Европу, даже если это будет связано с явным риском для жизни военных.

Опрос проводился 7 февраля. Участниками опроса стали 2 005 жителей США, имеющих право на участие в выборах.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что опрос выявил снижение рейтинга президента СЩА Джозефа Байдена до 33%.