Хабаровск, 10 февраля, 2022, 03:48 — ИА Регнум. В Хабаровском крае привились от коронавируса более 580 тыс. жителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Вакцина

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На утро 10 февраля первым компонентом вакцины от COVID-19 привились 632 548 жителей, полностью завершили курс иммунизации 587 250 человек, ревакцинировано 107 716 жителей. Уровень коллективного иммунитета составляет 72,4%.

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Как сообщало ИА REGNUM, слишком большое количество прививок от коронавируса могло стать причиной, по которой депутат Госдумы Владимир Жириновский (лидер ЛДПР) тяжело переносит заражение таким штаммом как «Омикрон».