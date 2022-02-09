Бухарест, 10 февраля, 2022, 02:20 — ИА Регнум. В Румынию через контрольно-пропускной пункт «Нэдлак», расположенный на западной границе страны, вечером 9 февраля прибыла первая колонна с военной техникой американской группы войск. Об этом сообщает агентство AGERPRES.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

Следите за развитием событий в трансляции: «"Нападение» на Киев и гарантии безопасности: становится жарко — трансляция»

Колонна бронетранспортёров и военной техники прошла через венгерско-румынскую границу по специальному переходу. А грузовики остановились на стоянке у КПП, где останутся до утра. Предполагается, что две другие колонны прибудут ночью, и утром 10 февраля все три колонны отправятся в Констанцу.

Командир 191-го пехотного батальона Арада подполковник Иоан Сорин Семенюк, который встречает американские грузовики, сообщил, что они прибыли из Германии и направляются на военную базу «Михаил Когэлничану» в Констанце в «соответствии с графиком передислокации».

Напомним, ранее администрация президента США Джо Байдена приняла решение об отправке в Румынию дополнительно порядка 1000 американских военных, которые будут переброшены из Германии в рамках мер по укреплению обороны восточного фланга НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство обороны Румынии официально подтвердило прибытие на румынскую территорию 100 военнослужащих США из состава так называемого «Ограниченного континента в Европе». Согласно официальной информации, американские военные займутся подготовкой условий на базах Румынии для прибытия других подразделений Пентагона.