Гавана, , 01:53 — REGNUM На Кубе за прошедшие сутки выявили менее тысячи зараженных коронавирусом — 919 человек, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

Куба Елена Хованская © ИА REGNUM

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Отмечается, что впервые за несколько дней число выявляемых инфицированных опустилось ниже тысячи человек. Тем не менее в настоящее время на Кубе числится 6064 активных случая заболевания коронавирусной инфекцией. Пока наиболее сложная эпидемиологическая обстановка в республике сложилась в провинциях Матансас и Ольгин.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на Кубе достигло 1 056 846. Также за минувшие сутки в республике умерли три пациента с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии на Кубе жертвами осложнений COVID-19 стали 8450 человек.