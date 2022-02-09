Мадрид, 10 февраля, 2022, 01:21 — ИА Регнум. Король Испании Филипп VI получил положительный результат теста на выявление коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба испанского королевского двора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Уточняется, что COVID-19 у монарха выявили 9 февраля. Он сдал тест на выявление коронавирусной инфекции после того, как у него проявились легкие симптомы заболевания.

«Согласно правилам, установленным органами здравоохранения, король пробудет на самоизоляции семь дней. На это время все официальные мероприятия с его участием будут отменены», — добавили в пресс-службе.

Отмечается, что монарх чувствует себя хорошо и продолжает работать в дистанционном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 февраля королева Дании Маргрете II заразилась коронавирусом SARS-CoV-2. Отмечается, что у нее наблюдаются легкие симптомы COVID-19. В настоящее время королева находится во дворце Кристиана IX в Амалиенборге.