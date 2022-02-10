Любляна, , 01:21 — REGNUM Коронавирусом SARS-CoV-2 заразились премьер-министр Словении Янез Янша и члены его семьи. Об этом глава словенского правительства написал 9 февраля на своей странице в Twitter.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: на пути к снятию ограничений – все новости»

По словам политика, он и двое его сыновей сдали тесты на COVID-19 с положительным результатом. Янша отметил, что имеет все классические симптомы инфекции, но заболевание протекает в легкой форме.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля заражение коронавирусом было подтверждено у премьер-министра Португалии Антониу Кошты.

Читайте ранее в этом сюжете: Премьер-министр Португалии заразился коронавирусом